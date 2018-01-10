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Украинцев возмутил рождественский вояж Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент Незалежной встретил 2018 год вдали от назойливых проблем своей страны

Петр Порошенко покинул Украину и улетел под Новый год на Мальдивы вместе с семьей.

На этом недешевом курорте (отдых там стоит $25 тысяч в сутки) лидера страны заметил юрист Андрей Смирнов. В социальных сетях он написал, что "президент воюющей страны Порошенко отлично провел новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей", передает "РЕН ТВ".

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Причем, как отмечают в самой Незалежной, Петр Алексеевич - первый президент страны, проигнорировавший сложившуюся традицию участия главы государства в праздничном молебне в одном из главных киевских соборов. 

"Такое в первый раз. Обычно президенты всегда присутствовали на рождественском молебне и молились за Украину", - возмущался по этому поводу в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

Правда, поздравление согражданам Порошенко все же оставил. Клип, в котором слово держал не только сам президент, но и его супруга, даже поразил некоторых своей аполитичностью. Единственное - он призвал молиться о воюющих в зоне АТО.

А после этого след главы государства простыл за пределами Незалежной на райском острове. Порошенко очень нравится этот экваториальный архипелаг. На нем он успел побывать уже несколько раз. Так, в мае 2016 г. Порошенко отдыхал там вместе с сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками. Мальдивы настолько запали в душу президенту, что уже через несколько месяцев он праздновал там свой день рождения.

Кроме того, Петр Порошенко денежно поощряет отдых за границей сына Алексея, которому выписал из государственного бюджета €1500 на поездку в Бангладеш.

Все это происходит на фоне полной разрухи в экономике Украины, недовольства граждан и бунтующего Саакашвили.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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