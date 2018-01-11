Антироссийская истерия лишает здоровья жителей Незалежной

Суд в Виннице отправил на принудительное лечение мужчину, который разобрал в собственном доме газовый котел и все электроприборы, уверенный в том, что жилье отапливается российским голубым топливом. Об этом в четверг, 11 января, сообщает газета "Вести".

Имя украинского страдальца не называется.

Отмечается, что винничанин не спал и не ел целых пять дней кряду, пытался закуривать собственными документами, вынес из хаты все вещи. Сердешный утверждал, что его преследуют и показывают по телевидению. Он пытался сорвать с отца красную рубашку, заявляя, что этот цвет "от дьявола".

Задержанный по сигналу матери мужчина был отправлен в Винницкую областную психоневрологическую больницу имени А.И. Ющенко, в которой врачи констатировали, что он болен, а его поведение представляет опасность для окружающих.

В октябре прошлого года в Министерстве социальной политики Украины сообщили, что страна занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств - от них страдают 1,2 миллиона украинцев, что составляет 3% населения. При этом ситуация лишь ухудшается, отметили в ведомстве.

К настоящему моменту психические заболевания в Незалежной вышли на второе место среди причин инвалидности.

Напомним, что в сентябре 2017-го глава Минобороны Степан Полторак уволил начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра, полковника Олега Друзя из-за плохого исполнения служебных обязанностей. Однако под витиеватой формулировкой министра был закамуфлирован пассаж 47-летнего военного психиатра о том, что 93% ветеранов АТО "в результате действия боевых стресс-факторов" представляют угрозу для общества.

