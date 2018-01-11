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Путин предложил Порошенко забрать свое ржавое железо

Владимир Путин и Петр Порошенко. Фото: "Утро"
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Москва пригласила Киев заглянуть на минуточку в российский Крым

Российская Федерация готова вернуть Украине ее военно-морское имущество с полуострова, несмотря на тот факт, что оно находится в плачевном состоянии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с руководителями отечественных печатных СМИ, сообщает ТАСС.

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Также российский лидер отметил, что украинские военные могут присутствовать при утилизации боезапасов в Крыму.

"Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - заявил Путин.

Однако, по его словам, данная техника "находится вся в плачевном состоянии". Глава государства добавил, что "речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов".

Что касается "значительного боезапаса", то он не подлежит транспортировке, его необходимо уничтожать на месте.

"Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", - подчеркнул Путин.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией весной 2014-го Москва начала передачу Киеву украинских кораблей буквально в апреле месяце того же года. Из-за боевых действий в Донбассе этот процесс был приостановлен. Всего РФ успела вернуть 43 корабля, броне- и автотехнику.

В феврале 2017-го командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что оставшиеся на полуострове военные плавсредства Незалежной якобы используются Россией в качестве доноров для кораблей Черноморского флота РФ. Примером он назвал большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Кроме того, по его данным, возле газовых месторождений "вахту" якобы несут корветы "Тернополь" и "Луцк". Все названные корабли Москва готова вернуть Киеву после прекращения боевых действий в Донбассе.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик тогда назвал слова Воронченко неправдой. "Украинский адмирал заврался, он понятия не имеет, что большой десантный корабль "Константин Ольшанский" еще с 2013 года нуждался в серьезном ремонте, корветы стоят у причалов бухты Южная еще с 2014 года, на них несется вахта, в море они не выходят. Черноморский флот получает новые комплектующие для кораблей и не нуждается в украинских кораблях-донорах", - цитировали Белика РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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