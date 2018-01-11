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Постмайданная власть предпринимает попытки возобновления программы по производству ракет, близких по боевым характеристикам к ядерным боеголовкам. Об этом заявил бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала "112".
По его словам, речь идет о проекте многофункционального ракетного комплекса "Сапсан" (идея от 2005 года), который должен заменить соответствующее вооружение еще советского производства типа РСЗО "Ураган" или "Смерч".
"Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе", - сказал Гриценко, возглавлявший Минобороны в 2005-2007 годах во времена президентства Виктора Ющенко.
Экс-министр считает, что применение подобного оружия не вызывает таких последствий, как радиоактивное заражение или проникающая радиация.
Гриценко добавил, что в годы его министерства уже был разработан проект перевооружения советских ракетных комплексов, однако на какой стадии он находится ныне, он ответить не смог.
"Сапсаном" с 2006-го по договору с СБУ занималось днепропетровское КБ "Южное". Изначально комплекс должен был поступить на вооружение в ВСУ в 2011-2012 годах, но к этому сроку завершить разработку не удалось из-за недостаточного финансирования, напоминает РИА "Новости".
В год начала последнего майдана - в 2013-ом - тогдашний министр обороны Павел Лебедев сообщил, что ведомство отказалось от данного проекта из-за неэффективного использования средств госбюджета.
Что касается личности Гриценко, то именно он в июле прошлого года призывал совершить взрывы в двух российских городах. Так он прокомментировал подрыв автомобиля командира
спецназа Главного управления разведки Украины Максима Шаповала, в результате чего тот погиб.
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