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Украина создает маленький ядерный чемоданчик

Фото: "Утро"
Киев устал от решения социальных проблем и борьбы с коррупцией, он хочет заниматься вооружением

Постмайданная власть предпринимает попытки возобновления программы по производству ракет, близких по боевым характеристикам к ядерным боеголовкам. Об этом заявил бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала "112".

По его словам, речь идет о проекте многофункционального ракетного комплекса "Сапсан" (идея от 2005 года), который должен заменить соответствующее вооружение еще советского производства типа РСЗО "Ураган" или "Смерч".

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"Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе", - сказал Гриценко, возглавлявший Минобороны в 2005-2007 годах во времена президентства Виктора Ющенко.

Экс-министр считает, что применение подобного оружия не вызывает таких последствий, как радиоактивное заражение или проникающая радиация.

Гриценко добавил, что в годы его министерства уже был разработан проект перевооружения советских ракетных комплексов, однако на какой стадии он находится ныне, он ответить не смог.

"Сапсаном" с 2006-го по договору с СБУ занималось днепропетровское КБ "Южное". Изначально комплекс должен был поступить на вооружение в ВСУ в 2011-2012 годах, но к этому сроку завершить разработку не удалось из-за недостаточного финансирования, напоминает РИА "Новости".

В год начала последнего майдана - в 2013-ом - тогдашний министр обороны Павел Лебедев сообщил, что ведомство отказалось от данного проекта из-за неэффективного использования средств госбюджета.

Что касается личности Гриценко, то именно он в июле прошлого года призывал совершить взрывы в двух российских городах. Так он прокомментировал подрыв автомобиля командира спецназа Главного управления разведки Украины Максима Шаповала, в результате чего тот погиб.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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