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Киев нацелился на технику из Крыма

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
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Забрать забытое оборудование Незалежной и хочется и колется

Украина готова забрать с полуострова свою военную технику, оставшуюся там после ухода войск Незалежной. Но действовать надо с осторожностью, чтобы не угодить в расставленные сети хитрого Кремля. Такое заявление сделал командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. 

Выступая в эфире телеканала "112 Украина", командующий ответил на предложение президента РФ Владимира Путина передать украинской стороне забытое в Крыму оборудование - десятки боевых кораблей и самолетов. По оценке главы государства, техника "находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно". Воронченко с таким заявлением не согласился. По его словам, украинская техника в Крыму не является хламом.

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"На период аннексии Крыма из восьми боевых кораблей не на ходу был только один БДК "Ольшанский". Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был "хлам", - это не соответствует действительности", - заявил украинский офицер.

Он перечислил, что именно осталось в республике после ухода украинской армии в марте 2014 года. Незалежной в Крыму принадлежат по два батальона БМП и БТР (бронетранспортеры требовали ремонта на 15-20%), семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи, которые находились в целом состоянии. Самолеты, которые были способны взлететь, передислоцировались на Украину, указал Воронченко. Видимо, остальные остались на полуострове. Но их в полной мере уже нельзя считать авиационной техникой.

По словам Воронченко, к щедрому предложению Путина о возврате техники стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать "разменной картой в кремлевской игре". В чем может заключаться "злой умысел" Москвы в этой истории, командующий не пояснил. Возможно, Киеву не понравилось, что российский президент изъявил готовность дотащить украинские корабли на буксире до Одессы, но отказался транспортировать боезапас: это опасно, снаряды нужно утилизировать на крымских полигонах.

Передача Украине ее "металлолома" поможет улучшить экологическую обстановку на полуострове, считают российские эксперты. К тому же это позволит закрыть все имущественные претензии Украины по поводу вооружения, что создаст задел для будущей нормализации отношений между странами.

"Украинское вооружение, в основном, находится в таком состоянии, что требует только утилизации и не может быть восстановлено в принципе, а тем более не идет речи о его реальной эксплуатации. Это касается и бронетехники, это же касается военных кораблей и другого украинского военного имущества. Наличие всего этого военного хлама в Крыму негативным образом влияет на экологическую ситуацию", - заявил в интервью РИА "Новости" редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Между тем предложение президента РФ Владимира Путина вернуть оставшуюся в Крыму военную технику и корабли Украине объяснил его пресс-секретарь. Это еще один жест доброй воли для урегулирования конфликта на востоке Украины, сказал Дмитрий Песков, пишут "Известия". Новый этап передачи кораблей и техники призван "сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки", отметил он.

Россия и раньше возвращала Незалежной технику, оставленную на полуострове, напомнил Песков. Однако после начала Киевом активных боевых действий в Донбассе этот процесс остановили.

Андрей ФИЛАТОВ
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