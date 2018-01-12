На Украине обокрали пенсионеров

В Пенсионном фонде страны образовалась гигантская дыра

Правительство Незалежной утвердило бюджет Пенсионного фонда страны на 2018 год. Чтобы свести концы с концами, правительству придется предоставить фонду дотации на 139 млрд грн ($4,85 миллиарда). В Киеве к такому положению дел привыкли. Более того, в прошлом году недоимки в Пенсионном фонде были еще больше.



Как следует из утвержденного кабинетом министров документа, объем доходной части бюджета Пенсионного фонда составляет 353,6 млрд грн ($12,3 млрд), расходной - 345,8 млрд грн ($12,1 миллиарда). В эти цифры уже включен необходимый объем ассигнований из госбюджета на финансирование пенсионных программ, пояснили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

"Предусмотренный объем ассигнований дает возможность обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении ведомства.

Огромный дефицит бюджета Пенсионного фонда образовался несмотря на то, что власти Украины решили порядком сэкономить на выплатах пожилым гражданам. В октябре прошлого года Верховная рада одобрила закон о пенсионной реформе. Ее проведение стало одним из требований для получения очередного транша кредитования от Международного валютного фонда.

В соответствии с реформой пенсионерам немного подняли размер прожиточного минимума - с 1 тыс. 312 до 1 тыс. 452 грн (с $46 до 51 доллара). При этом в законе заметно увеличили страховой стаж, от которого зависит, выйдет украинец на пенсию в 60 или 65 лет. Эксперты говорят об этом новшестве как о "скрытом повышении пенсионного возраста".

К 2028 г. минимальный стаж для выхода на пенсию составит 35 лет. А из-за снижения коэффициента пенсионного стажа для большинства пожилых украинцев размер выплат снизится примерно на треть. Руководитель Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук считает, что украинское правительство просто грабит население для того, чтобы хоть как-то закрыть долги перед западными кредиторами.

Дыра в пенсионном бюджете зияет уже не первый год. В прошлом году доходы Пенсионного фонда Украины равнялись 284 млрд гривен ($9,9 млрд), из этой суммы дотации на покрытие дефицита составили почти половину - 141 млрд гривен ($4,9 млрд).