У Незалежной появилась своя Мара Багдасарян

Годами нарушавшая ПДД 26-летняя жительница Львова прокатила полицейских на капоте

Поразительную историю обнародовала Патрульная служба Украины. В Рождество, 7 января, средь белого дня во Львове правоохранители остановили местную жительницу - 26-летнюю Эльнару Абиеву. Она ехала на своем Peugeot по встречке. При проверке документов оказалось, что нарушительница находится в состоянии опьянения. Зафиксировать это не удалось - неожиданно Абиева дала по газам и поехала прямо на патрульных. Одного от удара откинуло в сторону, а другой смог уцепиться за капот. Дамочку это не смутило - на высокой скорости она промчалась несколько улиц, пока не сбросила патрульного на асфальт, после чего скрылась.

Но дальше начинается самое интересное. Гонка попала на запись камер видеонаблюдения, полицейские с различными травмами - в больницу. Машину злоумышленницы быстро нашли - она обнаружилась у дома Абиевой. Свидетели видели, как она вбегала в подъезд. Но женщина осталась на свободе и активничает в соцсетях. В частности, комментирует ставшее достоянием гласности происшествие с полицейскими.

"Ну наверное настало время прокоментировать ситуацию: самое главное Мне ПоХ На Вас и Ваше Мнение, ето Вы интересуетесь мной, а не я, жалко мне "мусоров" нет, мне жалко только детей которые болеют, которые живут где война, мне жалко пожилых людей, мам чьи дети не вернулись, и реально людей которые невиновны, но находятся в неволе, на всех остальных Мне ПОХ.Й...Ну а все кто меня ненавидит, делает зло скажу Вам просто Всевышний Нам Всем Судья!!!Шлю Вам Salam, и поцелуев море...Я Звезда и в сердце океан любви, ненависти и злу нет места, я раб Всевышнего, боюсь только Его", - приводит "Газета.ру" сообщение, которое Абиева разместила на своей странице в Instagram, где фигурирует под ником elnara_star (орфография автора сохранена).

Надо сказать, что Абиева и ранее откровенничала в соцсетях. Как отмечает "Лайф", в 2015 г. она писала, что обогатила казну на 15 тыс. грн - штрафы на такую сумму ей были выписаны за два года. "Езжу как хочу, … могу себе это позволить", - подчеркивала она, отмечая, что она "не мажорка".

Между тем остается загадкой, как автоледи при таком количестве дорожных нарушений по-прежнему имела права и почему после происшествия с полицейскими продолжила прекрасно проводить время в магазинах.

Россиянам эта история очень напомнила московскую стритрейсершу Мару Багдасарян. Ее тоже не сразу удалось привлечь к ответственности, зато теперь она пожизненно без водительских прав. Абиевой за покушение на жизнь правоохранителей грозит реальный срок.