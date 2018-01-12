У Незалежной появилась своя Мара Багдасарян

Здоровье
- Назван неожиданный предвестник болезни Альцгеймера
- Секрет долголетия оказался прост
- Стресс на работе приводит к раку
Поразительную историю обнародовала Патрульная служба Украины. В Рождество, 7 января, средь белого дня во Львове правоохранители остановили местную жительницу - 26-летнюю Эльнару Абиеву. Она ехала на своем Peugeot по встречке. При проверке документов оказалось, что нарушительница находится в состоянии опьянения. Зафиксировать это не удалось - неожиданно Абиева дала по газам и поехала прямо на патрульных. Одного от удара откинуло в сторону, а другой смог уцепиться за капот. Дамочку это не смутило - на высокой скорости она промчалась несколько улиц, пока не сбросила патрульного на асфальт, после чего скрылась.
Но дальше начинается самое интересное. Гонка попала на запись камер видеонаблюдения, полицейские с различными травмами - в больницу. Машину злоумышленницы быстро нашли - она обнаружилась у дома Абиевой. Свидетели видели, как она вбегала в подъезд. Но женщина осталась на свободе и активничает в соцсетях. В частности, комментирует ставшее достоянием гласности происшествие с полицейскими.
"Ну наверное настало время прокоментировать ситуацию: самое главное Мне ПоХ На Вас и Ваше Мнение, ето Вы интересуетесь мной, а не я, жалко мне "мусоров" нет, мне жалко только детей которые болеют, которые живут где война, мне жалко пожилых людей, мам чьи дети не вернулись, и реально людей которые невиновны, но находятся в неволе, на всех остальных Мне ПОХ.Й...Ну а все кто меня ненавидит, делает зло скажу Вам просто Всевышний Нам Всем Судья!!!Шлю Вам Salam, и поцелуев море...Я Звезда и в сердце океан любви, ненависти и злу нет места, я раб Всевышнего, боюсь только Его", - приводит "Газета.ру" сообщение, которое Абиева разместила на своей странице в Instagram, где фигурирует под ником elnara_star (орфография автора сохранена).
Надо сказать, что Абиева и ранее откровенничала в соцсетях. Как отмечает "Лайф", в 2015 г. она писала, что обогатила казну на 15 тыс. грн - штрафы на такую сумму ей были выписаны за два года. "Езжу как хочу, … могу себе это позволить", - подчеркивала она, отмечая, что она "не мажорка".
Между тем остается загадкой, как автоледи при таком количестве дорожных нарушений по-прежнему имела права и почему после происшествия с полицейскими продолжила прекрасно проводить время в магазинах.
Россиянам эта история очень напомнила московскую стритрейсершу Мару Багдасарян. Ее тоже не сразу удалось привлечь к ответственности, зато теперь она пожизненно без водительских прав. Абиевой за покушение на жизнь правоохранителей грозит реальный срок.
Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты
Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж