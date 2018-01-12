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Киев играет в войнушку

Фото: flickr.com/Commander, U.S.
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Незалежная использует свои просторы под полигоны для военных игрищ иностранцев

На территории воюющей в Донбассе Украины в 2018 г. планируется провести шесть учений с участием военнослужащих западных стран, в том числе США и Румынии. Об этом сообщается на сайте Верховной рады, где обнародован текст соответствующего законопроекта, внесенного президентом Незалежной Петром Порошенко в парламент 21 декабря 2017 года.

Согласно документу, иностранные военнослужащие прибудут на Украину, чтобы участвовать в совместных украинско-американских учениях "Быстрый трезубец - 2018" и "Морской бриз - 2018", многонациональных учениях "Светлая лавина - 2018" (совместно с Венгрией, Румынией и Словакией), "Чистое небо - 2018" (и здесь будут американцы), а также украинско-румынских учениях "Ривериан - 2018".

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Еще одни в документах не обозначены кодовым названием, но являются самыми масштабными - до 13 тысяч военнослужащих, в том числе из США - до 1,5 тысяч человек.

Большая половина учений должна состояться во Львовской области. Одно место проведения игрищ указано расплывчато: "воздушное пространство Украины, военные аэродромы Вооруженных Сил Украины".

На подготовку и проведение учений предполагается потратить из бюджета свыше 36 млн гривен.

В декабре прошлого года украинский политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя RT внесенный Порошенко в Раду этот законопроект, рассказал, что для новейшей истории Украины такие учения стали уже традиционными. Однако лишь в последние годы подобные новости "задевают за живое".

"Если раньше: приехали и уехали, были американские подразделения и других стран НАТО, сейчас это сопряжено с действиями Запада в поддержку - прямую или косвенную - Украины, войны в Донбассе", - отметил эксперт.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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