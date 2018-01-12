Севастопольцы проявляют удивительную щедрость по отношению к имуществу Незалежной

Остаться на плаву кораблям ВМС Украины, которые находятся в Крыму с весны 2014 г., помогают российские военные и исключительно за свой счет. Об этом сообщил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, контр-адмирал запаса Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 24".

"Российская сторона выделила специальную группу моряков, которые осматривают корабли на предмет отсутствия воды и противопожарного состояния. Других средств ни российская сторона, ни украинская не выделяют. Поэтому командир соединения по возможности выделяет что есть у него лишнее, чтобы поддерживать их в более-менее хорошем состоянии", - подчеркнул Соловьев.

По его словам, все необходимые штатные устройства судов находятся на своих местах, включая штурманские приборы и оборудование командного пункта, "визуально все чисто, аккуратно", подаются тепло и электроэнергия.

Контр-адмирал выразил мнение, что эти корабли навряд ли самостоятельно смогут выйти в море, поскольку механизмы и электронику их давно не проверяли, "все давно уже прикисло".



Украинские военные плавсредства простаивают и занимают место, которое могло бы быть использовано с большей эффективностью, считает он.

И вообще, заявил Соловьев, данные украинские суда давно отслужили свой срок, "и как бы Украина ни называла их корветами и фрегатами, они должны были выполнять ту функцию, когда их строили, а выполнять их сейчас они не смогут". С учетом того, что сейчас флоты получают новейшие корабли, эти "будут выглядеть совсем убого".

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить процесс отправки украинской военной техники из Крыма на Украину. Как пояснил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, данная инициатива Москвы - это "еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки".

Между тем на самой же Украине, кажется, испугались этого предложения России, тут же объявив его и "унизительной подачкой", и "грязной кремлевской игрой". До этого Киев не проявлял особого энтузиазма в вопросе возвращения своих кораблей с полуострова. А теперь, вероятно, и сам не знает, как поступить. В украинском МИД заявили, что прорабатывают вопрос касательно заявления Путина. Как отметила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца, он "имеет много аспектов", пишет "112".

Ожидаемо не оригинально отреагировал глава правительства Незалежной Владимир Гройсман.



"Встречное предложение президенту РФ - предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - заявил премьер-министр исключительно на русском языке.