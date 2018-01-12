Гривна упала в пропасть

Нацвалюта Незалежной установила исторический антирекорд

Курс гривны по отношению к рублю рухнул почти до соотношения один к двум. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает портал "Украина.ру".

Сегодня за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны, что меньше исторического минимума.

Напомним, в 2014 г. после обвала гривны курс опустился до 3 к 1. В начале 2015-го он уже приблизился к отметке 2 к 1, однако потом балансировал в пределах 2,1-3. После введения гривны в 1990-е гг. ее курс по отношению к рублю никогда не падал столь низко.

Также поставлен антирекорд по курсу к евро. В пятницу европейская валюта преодолела психологически важную отметку в 34 гривны. Как отмечает портал "Страна.ua", "европеец" за сутки вырос сразу на 21 копейку. Последний рекорд евро был зафиксирован в конце февраля 2015-го и составлял 34,04 гривны.

"Американец" подорожал на 12 копеек. Сейчас курс доллара составляет 28,44 гривны.

Накануне депутат Рады от партии Петра Порошенко Иван Винник заявил, что падение гривны даже выгодно для Незалежной. По его словам, чем сильнее гривна, тем дороже украинская продукция, а это, по его мнению, плохо для отечественных экспортеров.

По мнению украинского экономиста и политолога Александра Дудчака, то, что происходит с национальной валютой, вполне ожидаемое событие, и даже странно, что она так долго продержалась. "За последние 4 года украинская экономика свернулась, экспорт значительно ниже импорта, новые рынки получить не удалось, с выдачей кредитов спонсоры и международные кредиторы затягивают", - сказал эксперт "RT".

По его мнению, Нацбанку страны на какое-то время удастся стабилизировать ситуацию, поскольку кое-какие внутренние запасы у регулятора еще имеются.

"Они рассчитывали, что от МВФ получат какие-то средства в районе миллиарда, но это тоже не очень существенная помощь. Новый транш можно ждать не раньше начала второго полугодия 2018 года. Попытки будут, но вряд ли будет стабильность", - подчеркнул Дудчак.

Сегодня же премьер-министр страны Владимир Гройсман сообщил "радостную" новость - сумма внешнего долга Украины составляет 83% ВВП.

На всякий случай напомним, что бюджет Украины, принятый в начале декабря 2017 г., рассчитан исходя из курса 29,3 грн за доллар.

