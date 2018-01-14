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В Киеве прокомментировали письма Порошенко в ФСБ

Фото: Danil Shamkin/Global Look Press
Написанные от руки в 2007 году объяснительные записки нынешнего президента Украины российским спецслужбам стали достоянием гласности

Грузинский телеканал "Рустави-2" показал в эфире документы, написанные, как утверждается, Петром Порошенко в 2007 году, когда он был депутатом Верховной рады.

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Как следует из документов, третьего февраля 2007 года Порошенко был задержан в аэропорту Пулково российскими пограничниками, которые сообщили ему о запрете на въезд в страну. Пришлось писать объяснительные.

Отмечая, что он не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко, а напротив, является одним из создателей "Партии регионов" (партия свергнутого президента Украины Януковича), автор письма подчеркивает, что занимается привлечением крупных инвестиций в интересах России (фабрики "Рошен" в Липецкой области и "Богдан" в Нижегородской).

На отдельном листе - обязательство "неукоснительно соблюдать российское законодательство и не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ". Дата - 03 февраля 2007 года, подпись - П.Порошенко.

Кадр телеканала "Рустави-2"

В пресс-службе администрации президента Украины заявили, что все эти документы являются подделкой. "Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

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