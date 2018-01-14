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В Госдуме предложили частично денонсировать Большой договор с Украиной

Фото: Zuma\TASS
Документ, подписанный 31 мая 1997 года президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой, сегодня больше выгоден Киеву

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Он считает договор "односторонне выгодным" Киеву, поскольку согласно 2-й статье Россия подтверждает, что признает территориальные границы Украины на момент подписания и ратификации документа. То есть речь идет о том, что Крым и Севастополь признаются частью территории Украины.

"Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание границ, сделанное в этом договоре, взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства - по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам. Поэтому лично я буду предлагать <...> его денонсировать  в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ", - пояснил парламентарий РИА Новости.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, называемый также Большой договор, - основополагающий документ двусторонних отношений. Он заключался сроком на 10 лет и в 2008 году был продлен еще на десять.

В Киеве сейчас идут споры по поводу нового продления соглашения. Противники настаивают, что, несмотря на выгоду, нужно "отомстить за Крым", аннулировав договор. Сторонники пролонгации подчеркивают, что договор следует продлить и затем использовать для подачи иска в международный суд по обвинению России в нарушении территориальной целостности Украины.

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