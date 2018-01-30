Украинцы пойдут в Донбасс с оружием напрокат
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вооружения, техники и боеприпасов. Все это можно на время одолжить у
соседей, считает бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.
Сейчас части Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользуются техникой, разработанной в середине прошлого века, отметил экс-глава оборонного ведомства. Во всем виновато тяжелое советское наследие. После развала СССР на украинской территории оказались колоссальные арсеналы. Этим оружием украинцы и воюют, поскольку на покупку нового у них нет денег.
Модернизировать оружейный запас своими силами государство не сможет. Единственный выход - обратиться за помощью к странам Запада. "Возникает вопрос - какая страна пойдет на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность получить военную технику в режиме лизинга, фактически, аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства. И тут претендент номер один - это как раз Америка", - заявил Гриценко в эфире телеканала NewsOne.
Что думают на этот счет сами американцы, пока неясно. Ранее в этом месяце президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Штаты профинансируют поставки Киеву противотанковых комплексов Javelin. Согласие на поставки оружия в конце прошлого года дал президент США Дональд Трамп. По договоренностям Киеву должны передать более 200 комплексов общей стоимостью $47 миллионов.
Впрочем, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поспешил заверить, что противотанковые комплексы не будут использоваться в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон и Киев сейчас совместно прорабатывают планы использования противотанковых ракет.
Javelin - оборонительный тип вооружения, применимый только "для отражения танковой атаки, которую можно нейтрализовать" этими ракетами. "Поэтому это оружие для защиты, не для применения на линии конфликта", - сказал дипломат, высказав предположение, что такого подхода придерживаются и в Киеве. Волкер охарактеризовал шаги Вашингтона по поставкам оружия на Украину как заполнение "белых пятен" в обороноспособности последней с тем, чтобы предотвратить разжигание конфликта.
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