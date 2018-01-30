С берегов Днепра увидели новые антироссийские санкции и призвали ЕС их продублировать

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Вашингтону за публикацию "кремлевского доклада" со списком российских предпринимателей и почти всего руководства страны. Со спичем украинский лидер выступил со страницы в Facebook.

По его словам, американцы в очередной раз продемонстрировали лидерство в деле противодействия "российской агрессии".

"Сила санкций становится все более сильной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора. И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важность уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов", - говорится в заявлении пана Порошенко.

Также он рассчитывает, что по следам США "для укрепления общего трансатлантического фронта" пойдут и в Брюсселе.

Напомним, во вторник, 30 января, американский Минфин обнародовал так называемый "кремлевский список" из более чем 200 высокопоставленных россиян и бизнесменов. Он был составлен в соответствии с принятым прошлым летом законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Причем данный реестр не влечет за собой автоматического введения ограничений против упомянутых лиц, однако подразумевает, что они могут быть введены.

Между тем, пока Петр Алексеевич призывал европейцев присоединиться к американскому докладу, прибывший в Москву с рабочим визитом премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Евросоюз принял решение не поддерживать новые ограничительные меры в отношении России. Об этом бельгиец сказал на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым.

"Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский союз принял решение не поддерживать усиление санкций", - цитирует его RT.

Несмотря на то что между Москвой и Брюсселем сохраняются разногласия, все-таки "диалог является единственным путем, чтобы управлять различиями и для того, чтобы лучше понимать разные процессы", отметил Мишель.

Медведев же намекнул, что РФ может снять часть своих санкций в отношении европейцев, скажем, на поставки груш и яблок из Бельгии, но на взаимной основе. "У нас в России холодно, но не везде так холодно, как в Москве, Петербурге или Мурманске; у нас тоже груши растут - на Кавказе, в Ростовской области, в Ставрополье, в Крыму", - приводит ТАСС слова главы российского кабмина. Но это не означает, что отечественный рынок не откроется для поставок плодоовощной продукции из Европы.

"Здесь возможен только симметричный подход: если есть санкции - есть ответные меры, если санкции схлопываются или мы намечаем какую-то карту ухода от этих санкций, - естественно, мы намечаем и то, каким образом мы будем восстанавливать торговлю теми товарами, которые попали под ограничения", - пояснил Медведев.