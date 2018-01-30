Володин рассказал о последствиях американских санкций
Меры против России произведут эффект, обратный желанию их авторов, то есть приведут к еще большей консолидации российского общества. В этом убежден председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, исторический опыт это подтверждает.
"Какие только санкции ни придумывали против нашей страны, начиная с 2014 года, они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению", - подчеркивает спикер. Более того, "результатом санкционной политики США стало укрепление нашего потенциала". Причем так считают не только в Москве, говорится в заявлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.
"Это видят и наши партнеры за рубежом. Наша страна за короткое время прошла колоссальный путь импортозамещения в оборонной промышленности, стала расти экономика. Россия встала на защиту мира и дала решительный отпор международному терроризму", - указал спикер.
Впрочем, американские власти давно не соотносят свои действия с официальными причинами и поводами, которые указаны в "Акте о противодействии противникам Америки посредством санкций". Так происходит и сейчас, поскольку "политика ограничений - это способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса", отмечает Володин.
Между тем попытки ограничить суверенитет России бесперспективны, а новые санкции повлияют и на граждан США. "Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты. Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства", - заявил спикер. При этом "новые ограничения, введенные США, нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса".
В понедельник, 29 января, Минфин США представил Конгрессу так называемый "кремлевский доклад", в котором упомянуто 210 фамилий российских министров, чиновников, крупных предпринимателей. В частности, в черный список вошли премьер Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
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