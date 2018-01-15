Володин предложил проверять аграриев-выскочек на саратовских землях

Спикер Госдумы напомнил, что не каждый речистый политик имеет реальные трудовые достижения

Саратовская область могла бы стать лакмусовой бумажкой для бизнесменов-аграриев, которые похваляются заслугами, а на деле их не имеют. Такого мнения придерживается председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Сейчас в политике появляются люди, которые собираются учить нас жизни, как нужно работать. Вот если бы они поработали на этих землях, то честь им и хвала, если бы у них получилось", - сказал Володин представителям Саратовской области, напомнив, что в этих краях природные условия аграриев не балуют - то засуха, то неурожай случаются, но местные труженики все равно показатели дают.

Присутствующие сразу поняли, что спикер имеет в виду кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" свою предвыборную программу строит на проблемах сельского хозяйства, которые обещает решить так же успешно, как на своем предприятии.

"Когда некоторые имеют хозяйство в городской черте Москвы, это то же самое, как если бы кто-то из вас имел колхоз в центре Саратова, - не скрыл сарказма Володин. - Понятно, что с большими землями можно и не заниматься тем, ради чего сельхозпредприятие создавалось, а можно сдавать их в аренду, что собственно некоторые и делают, а потом рассказывают, как эффективно работают", - подколол спикер.

По мнению Володина, вся эта пустая риторика легко обнаружится в деле. "Пусть приезжают к нам сюда, покажут, какие они мощные экономисты. Это тоже нужно понимать, потому что у нас иногда людям предлагают послушать красивые речи, а за ними пустота и потом разочарование", - подчеркнул глава нижней палаты.

Четырнадцатого января в Ртищево Саратовской области Вячеслав Володин встретился с районными депутатами и обсудил с ними прошлогодние успехи области в сфере сельского хозяйства.