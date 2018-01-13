Спикер Госдумы впервые в истории встретился с муниципальными депутатами

Володин пообщался с ними во время визита в Саратовскую область

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил тружеников села за "беспрецедентный урожай".

"Хотел бы сказать слова благодарности нашим работникам села. Урожай беспрецедентен, он очень большой. Спасибо вам. Саратовская область в этом плане – регион со сложными условиями ведения сельского хозяйства", - напомнил спикер Госдумы и подчеркнул, что раз в три года у нас засуха, а один год - неурожай.

Как заявил Володин на проходящей в Ртищеве встрече с муниципальными депутатами, сейчас появляются люди, которые собираются поучить нас жизни в этой сфере. "Пусть поработают в Саратовской области. Это те люди, которые занимаются сельским хозяйством в Москве. Это все равно, что открыть ферму в центре Саратова. Пускай приезжают к нам сюда, и покажут, какие они мощные экономисты. У нас иногда людям предлагают послушать красивую речь, а за этим пустота и разочарование", – уверен спикер.

Руководитель нижней палаты парламента встречается с муниципальными депутатами впервые в истории.

Во время встречи Володин также вопроса дорожной сети в регионе. "Дороги стали лучше – это трудно не заметить. Но нам нужно в течение трех лет идти по этому пути ", - сказал Володин, подчеркнув, что собственные расходы региона на эти цели необходимо довести до десяти миллиардов рублей. "Это кроме федеральных субсидий", - поставил задачу председатель Госдумы.

Он также перечислил ряд трасс, которые вполне возможно передать на федеральный уровень. "Как только решится вопрос по Ртищевской дороге, мы продолжим этот процесс. Хотят это все, но бюджета федерального на это может не хватить", - резюмировал спикер.