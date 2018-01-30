США опубликовали телефонный справочник Кремля
Вашингтон разорвал все имеющиеся связи с Москвой и сделал невозможным сотрудничество в будущем. Так первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал "кремлевский доклад", который Минфин США представил Конгрессу. В документ вошли имена 210 федеральных чиновников и крупных предпринимателей.
"В него включены почти все значимые в стране фигуры", - указал Клинцевич, отметив, что само появление такого списка "не имеет прецедентов в мировой истории". "США грубейшим образом нарушили все возможные принципы отношений между государствами, сделав сотрудничество с Россией в различных сферах практически невозможным", - цитирует ТАСС сенатора.
Впрочем, все прекрасно понимают, что на самом деле американские власти добиваются одного - оставить президента РФ Владимира Путина без команды единомышленников и без поддержки бизнеса. Поэтому в черный список вошли практически все министры вместе с премьером Дмитрием Медведевым и вице-премьерами Игорем Шуваловым, Александром Хлопониным, Виталием Мутко, Аркадием Дворковичем, Ольгой Голодец, Дмитрием Козаком и Дмитрием Рогозиным; глава президентской администрации Антон Вайно и его первые замы Алексей Громов и Сергей Кириенко; спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Совбеза Николай Патрушев, глава Нацгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Юрий Чайка, мэры Москвы и Санкт-Петербурга Сергей Собянин и Георгий Полтавченко и многие, многие другие.
Как сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, полное ощущение, что "спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник. Там все без исключения "по списку" из всех "по списку" руководящих российских структур", - написал сенатор в Facebook.
С предпринимателями из РФ Вашингтон поступил столь же просто: переписал список Forbes, отметив фамилии тех бизнесменов, состояние которых составляет миллиард и более долларов. Таким образом, в доклад попали имена Романа Абрамовича, бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, совладельцев "Альфа-Групп" Петра Авена и Михаила Фридмана, владельца аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика, главы "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского, владельца Rambler&Co Александра Мамута, владельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона, совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина, президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, предпринимателя Олега Тинькова, совладельца холдинга USM Алишера Усманова, совладельца "Яндекса" Аркадия Воложа, президента "Сколково" Виктора Вексельберга и так далее.
Естественно, что руководители госпредприятий или производств с госучастием типа главы Сбербанка Германа Грефа, главы ВТБ Андрея Костина, главы "Газпрома" Алексея Миллера, главы "Роснефти" Игоря Сечина, главы РЖД Олега Белозерова и прочих тоже в списке, полную версию которого публикуют "Ведомости".
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кстати, тоже попавший в "кремлевский доклад", Вашингтон пытается оказать влияние на предстоящие в России весной 2018 г. выборы главы государства. Однако так просто россиян не напугать: "Мы убеждены, что никакого влияния не будет", - заявил Песков.
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