Депутаты Госдумы проигнорировали Трампа
Депутаты Государственной думы отказались ехать 8 февраля в США на молитвенный завтрак к президенту Дональду Трампу. Об этом рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Причиной такого решения стала публикация фамилий из "кремлевского доклада". Аксаков подчеркнул, что он рассчитывал поехать, но "в ситуации, когда в этот список включают нашего министра иностранных дел, главу палаты Вячеслава Володина, о каком диалоге можно говорить".
Анатолий Аксаков заявил, что целью поездки было налаживание отношений, но теперь в этом смысла нет, передает РБК.
Планировалось, что на молитвенный завтрак, который ежегодно проводится в Вашингтоне с 1953 года, приедет 50 человек из России. Для это даже хотели организовать "русский дом".
"Кремлевский доклад" опубликовали утром 30 января. В переданный конгрессу США список вошли имена 210 человек. В частности, в список попали все министры российского правительства, руководители администрации президента, главы обеих палат парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, ведущие бизнесмены и руководители госкомпаний.
Украинская техника разваливается на ходу
Солдаты Незалежной большую часть времени проводят за ремонтом транспорта
До конца света осталось меньше года
Очень скоро все живое исчезнет навсегда
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- НАТО столкнулась с пришельцами
- Инопланетяне подготовили захват Земли
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина