Депутаты Госдумы проигнорировали Трампа

Более 50 человек не приедет в Америку по приглашению Белого дома

Депутаты Государственной думы отказались ехать 8 февраля в США на молитвенный завтрак к президенту Дональду Трампу. Об этом рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Причиной такого решения стала публикация фамилий из "кремлевского доклада". Аксаков подчеркнул, что он рассчитывал поехать, но "в ситуации, когда в этот список включают нашего министра иностранных дел, главу палаты Вячеслава Володина, о каком диалоге можно говорить".

Анатолий Аксаков заявил, что целью поездки было налаживание отношений, но теперь в этом смысла нет, передает РБК.

Планировалось, что на молитвенный завтрак, который ежегодно проводится в Вашингтоне с 1953 года, приедет 50 человек из России. Для это даже хотели организовать "русский дом".

"Кремлевский доклад" опубликовали утром 30 января. В переданный конгрессу США список вошли имена 210 человек. В частности, в список попали все министры российского правительства, руководители администрации президента, главы обеих палат парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, ведущие бизнесмены и руководители госкомпаний.