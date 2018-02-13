Российские депутаты отказались перечислять взнос в бюджет организации

Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников во вторник, 13 февраля.

"Совет Думы принял решение об оплате взносов Российской Федерации на 2018 год в бюджеты международных организаций", – цитирует "Интерфакс" депутата.

Он отметил, что деньги будут перечислены Межпарламентской ассамблее православия, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентскому союзу, Международной федерации библиотечных сообществ и ассоциаций и секретариату Парламентской конференции Каспийского моря.

"Как вы, наверное, заметили, среди этих организаций нет ПАСЕ", – уточнил Мельников.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, из-за неуплаты взноса РФ в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы на текущий год она вынуждена будет сокращать важные программы.

"Если вдруг регламентные изменения будут подготовлены, внесены в регламент ПАСЕ, тогда мы будем участвовать, соответственно, рассмотрим вопрос нашего взноса, но не раньше", – подчеркнул Слуцкий.

При этом он сомневается, что организация "все-таки найдет способ пересмотра регламента". По мнению Слуцкого, этому мешают разные позиции в ПАСЕ, например, представителей украинской делегации.

Напомним, что Россия, лишенная из-за событий в Крыму и Донбассе с апреля 2014 г. права голоса и ряда других полномочий в организации, и вовсе приостановила свое участие в работе Ассамблеи. Летом 2017-го Москва объявила о прекращении выплаты части взноса в бюджет Совета Европы.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд 22 января нынешнего года заявил, что РФ имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале. Тогда же представитель группы либерал-демократов в ПАСЕ датчанин Майкл Йенсен обвинил Москву в шантаже путем неуплаты взноса.

"Если диалог с россиянами есть, это прекрасно, но если это дурной предлог для того, чтобы играть в игру шантажа, в которую играют россияне. С одной стороны, они говорят: "мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации", тогда это очень плохо", – приводила "Газета.ру" слова европолитика.

На эти упреки быстро отреагировал член Совфеда Алексей Пушков, предложивший Киеву перечислить вместо Москвы деньги.

"В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина", - написал он в Twitter.

Необходимо добавить, что тот же Ягланд еще в октябре прошлого года жаловался на уменьшение бюджета СЕ на 10% из-за решения России не платить часть взноса за 2017 год.

