Евросоюз решил завязать с санкциями

Брюссель не станет списывать с США меры давления на Россию

Европа не рассматривает возможность введения новых санкций против России. Об этом заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. По его словам, на решения Брюсселя не могут повлиять ни США, ни другие силы в мире.

"Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции, и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций", – указал дипломат в беседе с "Коммерсантом".

Что касается санкций, которые вводят против России США, то это их дело. В ЕС их берут на заметку, смотрят, как они работают, но не собираются повторять автоматически: "Евросоюз – это суверенное объединение, и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения", – подчеркнул посол.

Есть, правда, одно но: Брюссель координирует с Вашингтоном свои действия, связанные с минскими соглашениями. Эдерер рассказал, что присутствовал при их подписании. Он считает, что Москва должна всеми силами подталкивать стороны конфликта в Донбассе к его урегулированию. До тех пор, пока прогресса не будет, на укрепление связей РФ с ЕС можно не надеяться, дал понять дипломат.