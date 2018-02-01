Рубль спасут от санкций

В случае жестких ограничений Вашингтона на выручку российской экономике придут банки и офшоры

Возможный запрет Вашингтона на покупку российских долговых бумаг не приведет к обвалу рынка гособлигаций. Его поддержат внутренние инвесторы, а зарубежные игроки смогут обойти запрет при помощи офшоров. Поэтому российской экономике и устойчивости национальной валюты ничто не угрожает.



"Мы опираемся на внутренних инвесторов и коммерческие банки РФ, поэтому исходим из большого потенциала наших инвесторов. То, что происходит за океаном, это внутренняя американская проблематика, мы переживем", - заявил в интервью "Газете.ру" заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Решение о введении новых санкций в отношении РФ власти США должны принять до 2 февраля. Ограничение на вложения нерезидентов в российские бумаги станет самым жестким вариантом. Мнения экспертов о возможных последствиях такого сценария отчасти расходятся с позицией Минфина РФ.

Номинальный объем облигаций федерального займа, принадлежащих иностранцам, на 1 декабря прошлого года, по данным ЦБ, составил 2,183 трлн рублей. Это примерно треть от общего объема ОФЗ (около 7 трлн рублей). По словам главного экономиста "Альфа-Банка" Натальи Орловой, если нерезиденты одномоментно выведут эти вложения, это приведет к росту курса доллара на 5 рублей. Сейчас он стоит 56,18 рубля.

Иностранные инвесторы начали постепенно выводить свои вложения из российских госбумаг еще в ноябре 2017 г., когда активно обсуждались ограничения на покупку госдолга для иностранцев. За последний осенний месяц такие вложения сократились на 1 млрд руб., а их доля уменьшилась с 32,7% до 32,1%.

Впрочем, наиболее жесткий вариант аналитики считают маловероятным. Скорее всего, власти США наложат ограничения на вложения международных инвесторов в новые выпуски ОФЗ без полного запрета таких покупок. Тогда имеющиеся на руках бумаги никто распродавать не будет. В таком случае курс доллара может вырасти на 1-2 рубля.

Два года назад инвесторы покупали 10-летние и 15-летние бумаги под доходность более 10% годовых. "Отказываться от него инвесторы не будут", - уверен шеф-аналитик Tele Trade Петр Пушкарев. К тому же новые выпуски, по мнению эксперта, американцы смогут покупать через азиатские фонды или компании, зарегистрированные в офшорах. Их Минфин США не сможет проверить или наложить на них санкции. Уже сейчас половина покупателей - это резиденты Кипра, Мальты и Гернси, хотя на самом деле это могут быть граждане США.

Об офшорной лазейке упомянул и председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Сейчас российские ОФЗ активно скупают китайские и арабские фонды, а они американских санкций не боятся, напомнил депутат.

Пока непонятно, на кого именно будут распространяться новые санкции - только на американцев или на европейских инвесторов тоже. В первом случае, по мнению экспертов, это будет означать, по сути, "профанацию" санкций. Американцы и так напрямую редко вкладываются в ОФЗ из-за высокой налоговой ставки в США и сложностей с оперативной покупкой. Поэтому большинство граждан США делают такие вложения через европейских брокеров в Лондоне или Цюрихе.

Сергей Сторчак затруднился определить долю вложений именно американских инвесторов в ОФЗ. По его словам, вычислить это "практически невозможно". Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов оценивает долю американских инвесторов в 10-15% всего объема ОФЗ в денежном выражении. "Финансовые инструменты сейчас могут быть настолько сложно скомбинированы, что узнать конечного бенефициара, а тем более его национальность практически невозможно", - отметил он.

Пока что российские бумаги никто сливать не торопится. После публикации "кремлевского доклада" стало ясно, что немедленных санкций вводиться не будет, и инвесторы ринулись покупать ОФЗ. В результате спрос на госдолг вчетверо превысил предложение.

Анатолий Аксаков убежден, что при любом сценарии на помощь российской экономике придут российские банки. Они сейчас активно покупают ОФЗ, которые, в частности, можно использовать для рефинансирования по операциям РЕПО. "Если нерезиденты вдруг начнут сбрасывать ОФЗ, то их доходность будет расти, и российским банкам будет выгодно их покупать", - согласился с депутатом Алексей Антонов. К тому же Центробанк может "настоятельно порекомендовать" коммерческим банкам делать вложения в российские госбумаги, "и они, конечно, согласятся".