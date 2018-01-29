Санкции оказались безвредными для россиян
Новые санкции Вашингтона в отношении нашей страны не окажут практически никакого влияния на жизнь простых россиян. Поэтому дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в РФ накануне президентских выборов у США не получится. Вводя ограничения против конкретных лиц или отдельных секторов российской экономики, американцы лишь портят свой имидж в глазах населения РФ.
Со дня на день власти США могут принять решение о расширении ограничительных мер против РФ. Под новые санкции могут подпасть высокопоставленные чиновники и бизнесмены (фигуранты так называемого кремлевского доклада), а также предприятия энергетического и оборонного комплекса. Кроме того, Вашингтон грозится запретить зарубежным инвесторам покупать российские долговые бумаги.
Запас прочности, которым обладает российская экономика, позволит ей выстоять под ударами американцев. Не смогут за океаном добиться и политических дивидендов от введения санкций. А потому жизнь внутри нашей страны после вступления в силу закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) не изменится.
Запретив иностранцам покупать облигации федерального займа, США теоретически могли нарушить сбалансированность российского бюджета: привлеченные благодаря облигациям средства идут на покрытие бюджетного дефицита. Это могло бы вызвать перебои с выплатами пенсий, зарплат, финансированием социальных учреждений.
Однако у нашей страны есть надежная защита в виде Фонда национального благосостояния, которые всегда готов прийти на помощь Пенсионному фонду и бюджетам различных уровней. Так что пенсионеры и бюджетники могут спать спокойно: Дональд Трамп не лишит их куска хлеба.
Другим фактором риска для граждан могло бы стать снижение курса национальной валюты. Отток иностранных инвесторов с рынка долговых бумаг, по некоторым прогнозам, грозил обвалом рубля. Если бы это произошло, люди почувствовали бы это на собственной шкуре: реальные доходы и покупательная способность снизились бы, цены на импортные товары пошли вверх.
Но валютный рынок, судя по всему, решил не поддаваться на провокации. Облигации по-прежнему в цене (то есть угроза санкций их зарубежных держателей не пугает), а в курсе рубля уже учтены вероятные последствия CAATSA, и это не заставило его рухнуть. Наоборот, на фоне глобального ослабления доллара рубль укрепляется к американской валюте.
Говорить о влиянии персональных санкций против миллиардеров и министров на простых россиян не приходится. Едва ли жители страны что-то потеряют от того, что высокопоставленный чиновник или приближенный к Кремлю бизнесмен не сможет открыть счет в западном банке или съездить в Соединенные Штаты.
Оборонный комплекс, банковский сектор и энергетические проекты значительного ухудшения в связи с санкциями не почувствуют. Поэтому едва ли возможно, что россиянам, занятых в этих сферах экономики, грозили бы снижение зарплат или массовые сокращения.
Вступление в силу CAATSA недаром назначили на начало февраля, когда до президентских выборов в РФ остается полтора месяца. В Вашингтоне полагали, что негативный эффект от введенных ограничений заставит элиту надавить на Владимира Путина, чтобы он сменил политический курс, а граждан РФ - проголосовать на выборах за другого кандидата. Но в реальности россияне почти не ощутят никаких перемен в связи с санкциями, а потому на их политические предпочтения это вряд ли повлияет.
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