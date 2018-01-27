Немецкий политик сравнил санкции с "дохлой клячей"

В ФРГ все чаще раздаются призывы к отмене антироссийских санкций

Антироссийские санкции ЕС нанесли экономический ущерб Германии и не изменили ситуацию на Украине, констатировал премьер-министр Тюрингии (ФРГ) Бодо Рамелов.

Он назвал санкции "дохлой клячей, на которой больше нельзя ездить", подчеркнув, что ситуацию на Украине невозможно решить с помощью "символической политики", за последствия которой в итоге приходится расплачиваться немецкие компаниям.

Рамелов призвал власти восточногерманских земель, которые более других регионов ФРГ пострадали от санкций, выработать единую позицию по этому вопросу и отстаивать ее перед правительством в Берлине, а также в Брюсселе.

Эту инициативу уже поддержал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, который, как передает агентство dpa, собирается вынести вопрос о санкциях на повестку встречи с коллегами в Берлине в понедельник.

Существует вероятность того, что инициативу восточных областей (это Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия) поддержат и другие федеральные земли. Рамелов, например, полагает, что это может сделать Бавария.

О возможности поэтапного снятия с России санкций неоднократно говорили глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и его предшественник на этом посту Франк-Вальтер Штайнмайер. Но для этого, подчеркивают они, необходим существенный прогресс в реализации Минских соглашений.

Санкции ЕС в отношении России действуют с лета 2014 года. Их неоднократно продлевали, и ожидается, что в конце января продлят еще на полгода.