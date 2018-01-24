Антироссийские санкции призваны погубить Европу
Евросоюзу необходимо отказаться от санкций в отношении России. В этом убежден депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер. По его мнению, эти ограничение не только идут вразрез с нормами международного права, но и наносят реальный вред Европе.
В частности, бельгийские производители ежегодно теряют €1,5 млрд, "поскольку не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение", привел пример Девинтер в беседе с РИА "Новости".
По его мнению, у тех, кто вводил санкции против Москвы, а сейчас выступает против их отмены, были далеко идущие планы, поскольку "эти санкции служат исключительно геополитической стратегии, целью которой является не только ослабление России, но и Европы", убежден парламентарий.
"Данной ситуации должен быть положен конец", - заявляет Девинтер. Он лично намерен этому способствовать, в частности, поставив перед федеральным парламентом Бельгии вопрос об отмене режима ограничительных мер ЕС против РФ.
Кроме того, Девинтер считает большой проблемой ангажированность западных СМИ, в результате чего жители ЕС не имеют объективной и полной информации о событиях в Крыму и политике России. "Наши средства массовой информации представляют ситуацию однобоко, не всегда столь объективно, как это должно быть", - признал парламентарий.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался за постепенную отмену европейских санкций, введенных против России.
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