Вене надоело сидеть на коротком поводке у Вашингтона

Президент экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтль заявил, что Вена выступает за постепенное снятие антироссийских ограничительных мер, сообщает в среду, 10 января, РИА "Новости".

"Я думаю, мы все реалисты. Мы выступаем за пошаговое снятие санкций. Нужно идти друг другу на уступки, выстраивать доверительные отношения", - сказал он.

Ранее в газете Kurier Ляйтль, являющийся также президентом Объединения европейских торговых палат, отмечал, что ущерб для всей Европы от "бессмысленных санкций" исчисляется трехзначными миллиардными числами, а угрозы в адрес Москвы никак на нее не влияют. Он призвал искать пути к сотрудничеству с Россией.

"Совместно мы были бы непобедимы в глобальной конкуренции. Вот почему американцы против этого", - подчеркнул эксперт. По его словам, на Украине и в Крыму "РФ, конечно же, нарушила международное право, но разве американцы этого не делали?"



По его мнению, необходимо "шаг за шагом сближаться с Москвой", отказаться от бойкота спортивных мероприятий, разрыва культурных связей и экономических санкций, от которых РФ получила только пользу. "Вместо покупки импорта Россия стала инвестировать в собственное производство и экономику", - отметил Ляйтль.

В интервью тому же изданию 8 января новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявила, что санкции Запада, принятые в июле 2014 г, не оказали существенного влияния на экономику РФ.

"Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего США, не достигло своей цели", - считает австрийский дипломат.

Отвечая на вопрос, справедливы ли экономические ограничения, направленные против России, она отметила: "Справедливость не является категорией политики". Глава МИД напомнила, что подобные меры возымели успех лишь один раз в истории, когда из-за расовой сегрегации спортивные ограничения ввели в адрес ЮАР.

В отношении же России, по мнению Кнайссль, "санкции дали осечку".

Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 г. на фоне конфликта на Украине, а позже расширил их и увязал с полным выполнением минских соглашений. Последнее решение по санкциям Совет ЕС принял в декабре прошлого года, продлив их до 31 июля 2018-го.