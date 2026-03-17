SHAMAN впервые рассказал о своем диагнозе: "Пою практически наощупь"

SHAMAN впервые раскрыл свой диагноз, из-за которого поет "наощупь"
SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото: АГН Москва
У певца проблемы со слухом с самого детства

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал большой концерт в Екатеринбурге и впервые публично рассказал о проблемах со здоровьем, которые не афишировал раньше. Артист признался, что с детства страдает тугоухостью второй степени на оба уха.

"С самого детства у меня с обеих сторон тугоухость второй степени. Поэтому на сцене я пою практически наощупь", – заявил Ярослав, добавив, что это лишь один из трех фактов, которые он решил раскрыть публике.

Певец выдал и другой интересный факт: в восьмом классе он весил 90 килограммов, и показал на экране фото упитанного подростка. Выяснилось, кстати, что у артиста нет водительских прав и он не умеет водить машину.

На концерте SHAMAN ответил и на вопросы, которые давно мучают публику. Например, почему он всегда в кожаных штанах. Первые такие штаны Ярославу сшила мама, когда ему было девять лет, и с тех пор он их носит уже четверть века. А микрофон убирает в штаны, потому что больше некуда – подмышка мешает аплодировать, а в стойке привязывает к месту.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин иронично прокомментировал перформанс SHAMAN'а на Байкале, посоветовав ему "снять штаны", если тот решился привлекать внимание подобным образом. Тогда артиста также критиковал Отар Кушанашвили, назвав его "безмозглым".

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
