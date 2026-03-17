SHAMAN впервые рассказал о своем диагнозе: "Пою практически наощупь"

У певца проблемы со слухом с самого детства

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал большой концерт в Екатеринбурге и впервые публично рассказал о проблемах со здоровьем, которые не афишировал раньше. Артист признался, что с детства страдает тугоухостью второй степени на оба уха.

"С самого детства у меня с обеих сторон тугоухость второй степени. Поэтому на сцене я пою практически наощупь", – заявил Ярослав, добавив, что это лишь один из трех фактов, которые он решил раскрыть публике.

Певец выдал и другой интересный факт: в восьмом классе он весил 90 килограммов, и показал на экране фото упитанного подростка. Выяснилось, кстати, что у артиста нет водительских прав и он не умеет водить машину.

На концерте SHAMAN ответил и на вопросы, которые давно мучают публику. Например, почему он всегда в кожаных штанах. Первые такие штаны Ярославу сшила мама, когда ему было девять лет, и с тех пор он их носит уже четверть века. А микрофон убирает в штаны, потому что больше некуда – подмышка мешает аплодировать, а в стойке привязывает к месту.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин иронично прокомментировал перформанс SHAMAN'а на Байкале, посоветовав ему "снять штаны", если тот решился привлекать внимание подобным образом. Тогда артиста также критиковал Отар Кушанашвили, назвав его "безмозглым".