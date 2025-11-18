SHAMAN рассказал, что думает о романе Лепса со студенткой

Певец SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Пара активно подогревает слухи о возможной свадьбе

Знаменитый российский исполнитель Ярослав Дронов, известный широкой публике под сценическим именем SHAMAN, впервые откровенно высказался о романе своего давнего друга и коллеги Григория Лепса с юной Авророй Кибой.

Любимец публики подчеркнул, что полностью поддерживает выбор своего возрастного товарища и считает присутствие 19-летней девушки в его жизни большим счастьем. Артист заявил, что видит, насколько близки влюбленные: они появляются вместе на разных мероприятиях, много времени проводят рядом и постоянно остаются на связи. Он отметил, что желает им счастья и прочного союза.

Несмотря на внушительную разницу в возрасте (44 года) роман двух знаменитостей продолжает крепнуть. Аврора вошла в жизнь Лепса после его развода с Анной Шаплыковой, и тогда многие ставили под сомнение серьезность этих отношений. Однако время показало обратное: пара вместе уже примерно полтора года, у них серьезные намерения, дошло даже до обсуждения планов на свадьбу.

Источник: Шоу "Судьба человека" ✓ Надежный источник
