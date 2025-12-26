Элитный минивэн Ларисы Долиной за 16 млн рублей попал в ДТП в Москве

Минивэн Долиной за 16 млн рублей попал в ДТП в Москве: подробности
Фото: АГН Москва
За ремонт певица может выложить порядка 1 млн рублей

Премиальный автомобиль Ларисы Долиной (люксовый минивэн Toyota Alphard) попал в ДТП в Москве. Ремонт автомобиля 2024 года, пишет Shot, может обойтись исполнительнице в 1 млн рублей.

Владельцем автомобиля выступает сама исполнительница. Авария случилась еще осенью 2025-го в Строгино. У "Тойоты" повреждена водительская дверь, стекла, фары и зеркала. Пострадавших в ДПТ нет.

По предварительной информации, основная часть из озвученной суммы – комплектующие, которые непросто закупить для ремонта. Сама певица купила машину в апреле 2025-го – примерно за 16 млн рублей. В этот же период, говорится в материале, народная артистка заявляла о своем безденежье.

Ранее в медиа появилась информация, что Долина намерена потребовать от Полины Лурье, которой решением Верховного суда вернули пятикомнатную квартиру в Хамовниках, компенсацию расходов на ЖКУ, которые певица оплачивала на протяжении 1,5 года: порядка 1 млн рублей.

По предварительной информации, ежемесячный платеж составляет в отопительный период около 47 тыс. рублей и около 55 тыс. – в холодное время.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
