Элитный минивэн Ларисы Долиной за 16 млн рублей попал в ДТП в Москве

Премиальный автомобиль Ларисы Долиной (люксовый минивэн Toyota Alphard) попал в ДТП в Москве. Ремонт автомобиля 2024 года, пишет Shot, может обойтись исполнительнице в 1 млн рублей.
Владельцем автомобиля выступает сама исполнительница. Авария случилась еще осенью 2025-го в Строгино. У "Тойоты" повреждена водительская дверь, стекла, фары и зеркала. Пострадавших в ДПТ нет.
По предварительной информации, основная часть из озвученной суммы – комплектующие, которые непросто закупить для ремонта. Сама певица купила машину в апреле 2025-го – примерно за 16 млн рублей. В этот же период, говорится в материале, народная артистка заявляла о своем безденежье.
Ранее в медиа появилась информация, что Долина намерена потребовать от Полины Лурье, которой решением Верховного суда вернули пятикомнатную квартиру в Хамовниках, компенсацию расходов на ЖКУ, которые певица оплачивала на протяжении 1,5 года: порядка 1 млн рублей.
По предварительной информации, ежемесячный платеж составляет в отопительный период около 47 тыс. рублей и около 55 тыс. – в холодное время.
