Лавров призвал Великобритании прекратить называть себя "великой"

"Страна сама себя называет великой": Лавров публично унизил Британию
Фото: commons.wikimedia.org
Это единственный пример самовосхваления в названии государства, отметил министр

Британия – единственная страна мира, называющая себя великой. Такой статус она присвоила сама себе, отметил министр иностранных дел России, сделав ремарку перед вопросом Sky News.

Другим примером, указал Лавров, была Ливийская Джамахирия (Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия – прим. ред.), прекратившая свое существование.

"<...> страна сама себя называет великой. Без обид", – добавил Лавров, говоря о Британии.

С таким заявлением Лавров выступил на конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передав слово представителю британского канала, указала, что британским журналистам стоить дать микрофон, так как был упомянут колониализм и проблематика островных государств.

В ходе конференции Лавров также отреагировал на антироссийские выпады канцлера ФРГ Фридриха Мерца – тот сравнил территориальные уступки для России с умиротворением Гитлера. Министр посетовал, что такое заявление незаслуженно обделили вниманием. История знает печальные примеры, которые стали следствием самонадеянности Берлина.

Ранее Лавров раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона, назвав обещания последнего переговорить с главой РФ Владимиром Путиным в течение недель "микрофонной дипломатией".

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
