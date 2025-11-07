Кремль прокомментировал публикации о том, что Лавров "впал в немилость" Путина

Лавров впал в немилость Путина? В Кремле ответили на неудобный вопрос
Сергей Лавров. Кадр: YouTube
Западная пропаганда продолжает тиражировать слухи

Западные и украинские издания вновь попытались раздуть "сенсацию", распространив слухи о том, что руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров якобы утратил доверие президента Владимира Путина. В Кремле эти домыслы решительно отвергли.

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов и заявил, что подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Сергей Лавров по-прежнему занимает свой пост и выполняет обязанности главы внешнеполитического министерства в полном объеме. Так что все, что пишут иностранные СМИ, не более чем фантазии.

Песков ранее напоминал, что любые контакты российского министра с представителями других стран, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, стоит оценивать исключительно по официальным сообщениям, а не по слухам и газетным выдумкам. Недавно стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили практические шаги по реализации достигнутых ранее договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Поводом для очередной волны спекуляций послужил отказ Трампа встретиться с Путиным в Будапеште и временное отсутствие Лаврова в публичной поле. Так, министра не было на встрече Совбеза, где обсуждали возможность возобновления ядерных испытаний. Однако в Кремле подчеркнули, что подобные слухи – обычная информационная игра, не имеющая ничего общего с реальностью.

К слову, ранее стало известно, почему украинцы массово бегут из Европы в Россию.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
