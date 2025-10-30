"Царьград" назвал возможного "преемника Путина"

"Преемник Путина" вышел из тени – СМИ
Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента России/wikimedia.org
Имя генерала активно обсуждают в прессе

Политические круги обсуждают возможное возвышение генерала Алексея Дюмина – человека, которого некоторые аналитики называют одним из вероятных "преемников" Владимира Путина. По крайней мере, такая информация появилась в распоряжении журналистов "Царьграда".

По сообщениям источников, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Андрей Белоусов мог обратиться к российскому главнокомандующему с предложением укрепить руководство военного ведомства, и кандидатура Дюмина рассматривается как одна из ключевых.

Бывший губернатор Тульской области – фигура с богатым прошлым. Он сочетает опыт публичного управленца и офицера, стоявшего у истоков Сил специальных операций. Именно Дюмин, как пишут в прессе, сыграл важную роль в возвращении Крымского полуострова и обеспечил безопасную эвакуацию Виктора Януковича в 2014 году.

Сегодня ему 53 года, он Герой России и, по мнению экспертов, обладает полным доверием главы государства. Выборы президента остаются народным решением, однако аналитики отмечают, что важнейшую роль сыграет позиция Путина, от которой во многом зависит уровень поддержки кандидата на выборах в будущем. Возможное назначение Дюмина журналисты расценивают как начало взлета его политической карьеры.

К слову, ранее в США признали болезненный факт после слов Путина.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
По теме

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

Франция готова ввести военных на Украину — срочное заявление русской разведки

Некоторые европейские политики не боятся резко обострить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей