Имя генерала активно обсуждают в прессе

Политические круги обсуждают возможное возвышение генерала Алексея Дюмина – человека, которого некоторые аналитики называют одним из вероятных "преемников" Владимира Путина. По крайней мере, такая информация появилась в распоряжении журналистов "Царьграда".

По сообщениям источников, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Андрей Белоусов мог обратиться к российскому главнокомандующему с предложением укрепить руководство военного ведомства, и кандидатура Дюмина рассматривается как одна из ключевых.

Бывший губернатор Тульской области – фигура с богатым прошлым. Он сочетает опыт публичного управленца и офицера, стоявшего у истоков Сил специальных операций. Именно Дюмин, как пишут в прессе, сыграл важную роль в возвращении Крымского полуострова и обеспечил безопасную эвакуацию Виктора Януковича в 2014 году.

Сегодня ему 53 года, он Герой России и, по мнению экспертов, обладает полным доверием главы государства. Выборы президента остаются народным решением, однако аналитики отмечают, что важнейшую роль сыграет позиция Путина, от которой во многом зависит уровень поддержки кандидата на выборах в будущем. Возможное назначение Дюмина журналисты расценивают как начало взлета его политической карьеры.

