Аналитик Боуз указал на ложь Зеленского о Путине и Трампе

Наглая ложь Зеленского о Путине и Трампе привела в бешенство журналиста
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги

Известный западный аналитик Чей Боуз резко высказался в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в наглой лжи и попытке использовать перипетии на международной арене ради личного пиара. Поводом стало заявление главы Незалежной о том, что именно он якобы сорвал запланированное рандеву российского главнокомандующего Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в венгерской столице.

Эксперт назвал такие слова чистой выдумкой, отметив, что политик-комик не имеет к срыву саммита никакого отношения. Он подчеркнул, что глава киевского режима снова демонстрирует привычное стремление разместить свою персону в самом центре внимания и не гнушается откровенной ложью.

"Киевский диктатор утверждает, что "сорвал" встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь", – подчеркнул эксперт.

Ранее глава Незалежной объявил, что отмена саммита РФ-США якобы стала следствием его переговоров с европейскими лидерами. Однако представители Белого дома уточнили, что вашингтонская администрация не отказывается от планов организовать встречу двух президентов. Вероятно, она состоится позже, после предварительных обсуждений.

Российский лидер, в свою очередь, пояснил, что его американский коллега сам предложил провести переговоры в Будапеште, но обсуждение требует тщательной подготовки и спешить нельзя.

К слову, ранее в США отправили Польшу воевать с Россией после угрожающих слов о самолете Путина.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

"Поражение неизбежно": ЕС тайно готовится к худшему сценарию для Украины

Европейцы разрабатывают меры на случай чрезвычайной ситуации

Во Франции сделали объявление о нападении России: дипломаты молчать не стали

В посольстве поспешили успокоить французских граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей