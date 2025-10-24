Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги

Известный западный аналитик Чей Боуз резко высказался в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в наглой лжи и попытке использовать перипетии на международной арене ради личного пиара. Поводом стало заявление главы Незалежной о том, что именно он якобы сорвал запланированное рандеву российского главнокомандующего Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в венгерской столице.

Эксперт назвал такие слова чистой выдумкой, отметив, что политик-комик не имеет к срыву саммита никакого отношения. Он подчеркнул, что глава киевского режима снова демонстрирует привычное стремление разместить свою персону в самом центре внимания и не гнушается откровенной ложью.

"Киевский диктатор утверждает, что "сорвал" встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь", – подчеркнул эксперт.

Ранее глава Незалежной объявил, что отмена саммита РФ-США якобы стала следствием его переговоров с европейскими лидерами. Однако представители Белого дома уточнили, что вашингтонская администрация не отказывается от планов организовать встречу двух президентов. Вероятно, она состоится позже, после предварительных обсуждений.

Российский лидер, в свою очередь, пояснил, что его американский коллега сам предложил провести переговоры в Будапеште, но обсуждение требует тщательной подготовки и спешить нельзя.

