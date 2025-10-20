В европейских странах растет тревога

На Западе заговорили о новой афере – очередное громкое разоблачение всколыхнуло международное сообщество. Известный в Ирландии аналитик Чей Боуз заявил, что в рядах всушников массово создаются фальшивые боевые подразделения, существующие лишь на бумаге. Таким образом оказалось, что в зоне СВО на стороне киевского режима "воюют" "подразделения-призраки".

По словам специалиста, в 2023 году в стране официально появились 26 новых бригад, однако численность армии увеличилась всего на 50 тысяч человек вместо ожидаемых 80 тысяч. Это, как отметил западный эксперт, говорит о масштабных махинациях, фиктивных должностях и сокрытии реальных потерь. Он подчеркнул, что в украинских структурах теперь "все продается". Это касается званий, и жизней.

Журналист назвал происходящее "украинским мошенничеством". Разумеется, подобные схемы подрывают доверие западных спонсоров конфликта. Эти данные являются очередным красноречивым сигналом о развале системы управления армией.

Тем временем, главное оборонное ведомство нашей страны сообщило, что только за последние сутки украинская сторона потеряла около 1600 вояк на разных направлениях. При этом российские войска продвинулись вперед: группировка "Центр" взяла под контроль поселок Чунишино в Донбассе, а "Восток" освободил Полтавку под Запорожьем.

К слову, ранее было объявлено о неприятном сюрпризе, который ожидается на саммите Россия-США.