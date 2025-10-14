На Украине стремительно подорожали продукты

Украинцы получили новый удар
Фото: www.unsplash.com
Жить в стране становится все сложнее

Украинцы получили новый удар – теперь по кошелькам. Так, стало известно, что за год цены на продукты взлетели почти на четверть, и рост, похоже, не собирается останавливаться.

Украинские СМИ со ссылкой на данные госпредприятия статистики сообщили, что продукты подорожали в среднем на 21%, а некоторые – и вовсе побили все рекорды.

Особенно ощутимым стал скачок цен на яйца, которые за год подорожали в полтора раза. Следом идут фрукты – плюс 30%, подсолнечное масло – 28%, мясо – около 25%. Теперь для некоторых украинцев привычные продукты становятся роскошью.

Украинские аналитики отмечают, что стоимость продовольствия уже догнала европейские показатели. Более того, по некоторым позициям цены даже обошли Польшу, Румынию и Турцию.

Ранее агентство УНИАН сообщало, что особенно подорожали яблоки – их стоимость за год выросла почти втрое. В начале лета РБК-Украина также отмечало рост цен на продукты и напитки более чем на 22%.

Очевидно, что многие украинцы вынуждены экономить даже на базовых продуктах. На фоне падения доходов и роста расходов жизнь в этой стране для многих становится настоящим испытанием.

К слову, ранее прозвучало заявление об эвакуации Киева. Украинское государство оказалось в очень сложном положении.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
