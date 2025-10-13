Украинское государство оказалось в очень сложном положении

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может оказаться перед лицом острой необходимости эвакуации крупных городов, включая Киев.

Аналитик отметил, что ситуация с обеспечением безопасности в украинском небе стала настолько тяжелой, что власти уже не в состоянии скрывать масштаб проблемы. Эксперт уверен, что речь идет не о гипотетическом сценарии, а о реальной угрозе, которая с каждым днем становится все ощутимее.

Он подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны оказалась крайне уязвимой. Даже современные комплексы Patriot, поставленные западными союзниками, не оправдали ожиданий и не справляются с задачей перехвата ракет. При этом аналитик напомнил, что именно эти установки считались одними из самых передовых в мире.

Британец предположил, что в ближайшее время украинские власти могут начать обсуждать частичную эвакуацию крупнейших городов.

Ранее главное оборонное ведомство нашей страны сообщило о масштабной атаке по энергетическим объектам на территории Незалежной, снабжавшим предприятия оборонной промышленности. Этот удар стал ответом на недавние атаки всушников по гражданской инфраструктуре на российских землях.

К слову, ранее было сделано заявление о начале финального этапа конфликта на Украине.