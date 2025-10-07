Белому дому стоит тщательно оценить свои действия

После заявлений Дональда Трампа о возможной передаче всушникам крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) на Западе раздались тревожные голоса.

Финский политик Армандо Мема, представляющий национально-консервативную партию "Альянс свободы", заявил, что хозяин вашингтонской администрации, по его мнению, не до конца осознает, что может последовать за подобного рода действиями.

Он отметил, что этот шаг может иметь тяжелые последствия и назвал происходящее "плохой новостью для всего мира".

Ранее хозяин Овального кабинета сообщил, что почти принял решение по поставкам дальнобойных ракет киевскому режиму, но хочет сначала понять, как именно украинские власти собираются их применять. Эти слова вызвали бурную реакцию не только в США, но и среди европейских политиков, которые увидели в этом угрозу новой эскалации конфликта.

Также появилась информация о том, что киевский верховод Владимир Зеленский лично обратился к Трампу с просьбой о передаче такого вооружения во время их встречи в сентябре. Источники утверждают, что американский лидер согласился на большинство пунктов украинской заявки, однако вопрос с ракетами остался спорным.

Теперь уже даже многие западные аналитики опасаются, что появление такого оружия в руках Киева приведет к непредсказуемым итогам и еще больше отдалит мирное урегулирование.

К слову, ранее в Киеве закатили истерику после новостей о мощном оружии.