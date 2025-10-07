Подробностями поделился Дмитрий Песков

Представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков дал ответ на заявление бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*, который утверждал, что весной 2022 года якобы готовилась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского после переговоров в Стамбуле.

Голос Кремля подчеркнул, что ему абсолютно ничего не известно о такой инициативе. На этом фоне можно предположить, что подобные слухи не имеют под собой оснований и, вероятно, появляются для поддержания интереса к украинской повестке в западных СМИ.

Ранее Арестович* утверждал, что договоренность о личной встрече якобы была достигнута, но затем стороны отказались от этой идеи. Однако никаких подтверждений этим словам представлено не было.

Российская сторона неоднократно заявляла, что переговорный процесс сорвала сама Украина, отказавшись от уже согласованных пунктов после давления со стороны западных союзников.

Тем временем, ситуация вокруг конфликта продолжает обостряться. В Вашингтоне снова обсуждают возможную передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" (Tomahawk). Дональд Трамп все серьезнее рассматривает этот вариант, несмотря на предупреждения экспертов о риске глобальной эскалации.

*включен в РФ в перечень террористов и экстремистов