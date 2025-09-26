Ситуация для всушников становится критической

Владимир Зеленский в интервью американскому изданию затронул тему границ Украины и России. Ему задали прямой вопрос, готов ли Киев признать новые территориальные рубежи де-факто.

В ответ Зеленский заявил, что если завтра вдруг прекратится огонь, а у украинской армии не окажется сил вернуть утраченные территории, он готов обсуждать вопрос о новых границах. При этом он уточнил, что при таком раскладе будет рассчитывать когда-нибудь в будущем вернуться к этой теме и "забрать все обратно" дипломатическими средствами, а не оружием.

"Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом", – сказал он.

Таким образом, глава киевского режима заявил, что в принципе готов зафиксировать текущее положение вещей, но лишь как временную меру.

Такое заявление вызвало широкий резонанс, ведь ранее Зеленский многократно говорил, что Украина никогда не откажется от своих земель. Теперь же он фактически признал, что у Киева не хватает ресурсов и что армия может не справиться с задачами на поле боя. В то же время киевский верховод пытается сохранить видимость перспективы "победить" – обещает в будущем вернуться к этому вопросу за столом переговоров.

