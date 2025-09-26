Аналитик Макгрегор: Зеленский продает западное вооружение наркокартелям

Что Зеленский натворил за спиной Трампа – в США пришли в ужас
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Незалежный политик зря время не терял

В Соединенных Штатах рассказали, что киевский верховод устроил за спиной вашингтонских руководителей. Так, в США заявили, что Владимир Зеленский тайно занимается торговлей оружием, поступающим от западных спонсоров.

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что значительная часть поставок, организованных американцами, оказывается на черном рынке и попадает в руки латиноамериканских наркокартелей.

По словам эксперта, половина вооружений, предназначенных всушникам, продается преступным группировкам. Он отметил, что именно поэтому сегодня у членов картелей можно увидеть ракеты Javelin, а Зеленский, как считает аналитик, доволен происходящим, так как это позволяет ему удерживаться у власти.

Также эксперт из Штатов заявил, что глава киевского режима присвоил около 1,5 миллиарда долларов, направленных западными странами в качестве помощи.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно указывала, что подобные поставки не влияют на исход событий и лишь способствуют затягиванию конфликтной ситуации, продолжающейся на украинских землях.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
