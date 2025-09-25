Знаменитость угодила в новый скандал

Актрису Екатерину Варнаву, которая во время недавнего интервью сделала несколько комплиментов Владимиру Зеленскому, следует полностью запретить в России. В этом уверен общественник Виталий Бородин.

Ранее Варнава заявила, что хорошо знала Зеленского до того, как он стал президентом. По ее словам, он является одним из самых высоких профессионалов, с кем ей приходилось работать. Юморист всегда был прекрасным организатором, он с большим теплом относился к обслуживающему персоналу, а также представлял собой хорошего и веселого человека. Однако после его назначения на государственный пост артистка с ним не общалась.

Подобные заявления возмутили Бородина – он напомнил, что сейчас Зеленский отдает приказы, которые наносят большой вред России, а сама юмористка разъезжает по заграницам со своими представлениями. Он уверен, что ее следует полностью запретить в российском пространстве, не разрешать ей выступать в стране и приезжать на ее территорию, а также проверить на иностранное финансирование.

"Если она хочет исправиться – пусть даст интервью украинским СМИ и назовет президента России Владимира Путина настоящим лидером и красавчиком", – заявил общественник.

Ранее Варнава раскрыла причину экстремального похудения.