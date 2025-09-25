Депутат Кирцхалия дал совет Зеленскому "промыть рот" из-за слов о Грузии

Зеленскому дали один гигиенический совет после нового скандала с Грузией
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Ненависть к незалежному лидеру нарастает

Киевскому верховоду Владимиру Зеленскому снова напомнили его место – на этот раз в Тбилиси. Там возмутились его словами, прозвучавшими с трибуны ООН, где лидер Незалежной позволил себе заявить, что Европа якобы "потеряла" Грузию, а процесс построения государства европейского образца там будто бы катится назад.

Руководитель фракции "Грузинская мечта" в парламенте республики Ираклий Кирцхалия резко высказался по этому поводу. Он дал своему оппоненту дельный гигиенический совет и заявил, что тому стоит "промыть рот", прежде чем в очередной раз произносить подобные оскорбления в адрес его родины.

Парламентарий подчеркнул, что незалежные государственные деятели уже не раз пытались втянуть Тбилиси в чужую войну и позволяли себе унизительные слова, но Грузия не собирается идти на поводу у таких "советчиков".

Грузинский политик дал понять: для него и многих его сограждан Зеленский – лишь марионетка, которая теряет уважение даже среди тех, кто раньше был готов его слушать. На фоне провалов на фронте и падения доверия на самой Украине неприязнь к нему в некоторых странах только усиливается.

К слову, ранее жена Трампа демонстративно унизила супругу Зеленского. Бывшая модель, а ныне первая леди США была непреклонна.

Источник: Sputnik Грузия ✓ Надежный источник
