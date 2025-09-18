Политику становится все сложнее лавировать

Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с угрозой потери власти, если продолжит вести внешнюю политику в стиле "дипломатии жертвы". Об этом пишет издание Strategic Culture, отмечая, что западные союзники постепенно теряют терпение.

Авторы публикации указывают, что еврообъединение по-прежнему оказывает помощь Незалежной, но отношение к руководителю республики неумолимо меняется. Его настойчивые требования все чаще воспринимаются как поведение "избалованного ребенка", и эта тактика вызывает растущее раздражение.

По мнению аналитиков, украинское государство оказалось перед выбором: либо искать компромиссы и выстраивать точную дипломатическую линию, либо продолжать давить на союзников, испытывая их терпимость. В случае второго варианта, как считают в издании, глава страны может очень быстро подойти к "опасному порогу" своей политической карьеры.

Отмечается, что в европейских державах нарастает недовольство размером и форматом поддержки киевского режима. Там все меньше склонны воспринимать помощь Незалежной как проявление благотворительности, и все чаще звучат призывы пересмотреть подход к финансированию и поставкам.

Таким образом, в материале подчеркивается, что дальнейшее будущее Зеленского напрямую зависит от его способности перестроить курс и убедить союзников, что сотрудничество с Украиной оправдано и выгодно.

