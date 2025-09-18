Strategic Culture: Зеленский рискует лишиться власти из-за дипломатии жертвы

"Опасный порог": Зеленского поставили перед жестким выбором – вариантов два
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Политику становится все сложнее лавировать

Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с угрозой потери власти, если продолжит вести внешнюю политику в стиле "дипломатии жертвы". Об этом пишет издание Strategic Culture, отмечая, что западные союзники постепенно теряют терпение.

Авторы публикации указывают, что еврообъединение по-прежнему оказывает помощь Незалежной, но отношение к руководителю республики неумолимо меняется. Его настойчивые требования все чаще воспринимаются как поведение "избалованного ребенка", и эта тактика вызывает растущее раздражение.

По мнению аналитиков, украинское государство оказалось перед выбором: либо искать компромиссы и выстраивать точную дипломатическую линию, либо продолжать давить на союзников, испытывая их терпимость. В случае второго варианта, как считают в издании, глава страны может очень быстро подойти к "опасному порогу" своей политической карьеры.

Отмечается, что в европейских державах нарастает недовольство размером и форматом поддержки киевского режима. Там все меньше склонны воспринимать помощь Незалежной как проявление благотворительности, и все чаще звучат призывы пересмотреть подход к финансированию и поставкам.

Таким образом, в материале подчеркивается, что дальнейшее будущее Зеленского напрямую зависит от его способности перестроить курс и убедить союзников, что сотрудничество с Украиной оправдано и выгодно.

К слову, ранее скандал в Грузии обернулся роковым прогнозом для главы киевского режима.

Источник: Strategic Culture ✓ Надежный источник
По теме

Что сказал Зеленский о Москве на закрытой встрече: дерзкие слова просочились в прессу

Киевский верховод продолжает жить в своем выдуманном мире

Может не пережить: скандал в Грузии обернулся роковым прогнозом для Зеленского

На Западе заговорили о серьезных проблемах киевского верховода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей