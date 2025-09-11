Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Начальник главного города Незалежной Виталий Кличко резко раскритиковал действия лидера республики Владимира Зеленского. Бунт в киевской администрации начался из-за сокращения финансирования столичного города.

Киевский градоначальник с негодованием заявил, что уменьшение бюджета фактически можно назвать ограблением столицы. По его словам, изменения предусматривают перераспределение средств в пользу оборонки, в результате чего из бюджета столицы изымается около восьми миллиардов гривен.

"Нас практически ограбили", – негодует политик-спортсмен.

Взбесившийся государственный деятель подчеркнул, что такие действия противоречат принципам независимости и сбалансированности бюджетной системы, а также нарушают Основной закон Украины и закон о статусе Киева как столицы.

Он добавил, что лично обращался к Зеленскому с просьбой не подписывать эти поправки, однако они все равно вступили в силу.

Ранее мэр уже обвинял своего высокопоставленного начальника в авторитаризме и отходе от демократических принципов под предлогом военного положения. При этом он отмечал, что в сложившейся ситуации лично его от гнева главы страны защищает только мировая известность, завоеванная в годы боксерской карьеры.

