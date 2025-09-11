Киевский верховод признал очевидную реальность

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский на официальном брифинге сделал важное заявление о российских дронах. Глава Незалежной с прискорбием признал, что в мире нет такого количества ракет, которое позволило бы сбивать все наши "боевые птички".

Он обратил внимание на то, что даже самые лучшие ракеты, учитывая их огромную стоимость в районе миллиона долларов, не могут быть эффективным оружием против огромного количества беспилотников, цена которых исчисляется всего лишь десятками тысяч.

Он предложил странам еврообъединения совместно финансировать производство БПЛА-перехватчиков и подчеркнул, что действовать нужно максимально быстро, не допуская задержек из-за бюрократии. Глава режима отметил готовность украинского государства к такому сотрудничеству.

Ранее руководитель польского кабинета министров Дональд Туск сообщил, что над территорией его родной страны были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Поляк назвал их "российскими", но при этом, по устоявшейся европейской традиции, не предоставил никаких доказательств.

К слову, ранее резонансному инциденту дали оценку в Североатлантическом альянсе.