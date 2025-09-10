НАТО отказалась считать инцидент с БПЛА в Польше атакой, пишет Reuters

"Атака России на Польшу": в НАТО дали оценку случившемуся в небе
Фото: www.unsplash.com
Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить

Агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что западная военная коалиция не рассматривает случай с беспилотниками, сбитыми в польском небе, как атаку. В альянсе подчеркнули, что проникновение БПЛА на территорию Польши не квалифицируется в таком формате.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября, несколько беспилотников были уничтожены над польской территорией. В адрес России традиционно прозвучали обвинения, случившееся было названо "атакой России на Польшу". Однако в НАТО заявили, что произошедшее не будет расцениваться как нападение.

При этом источник уточнил, что предварительные сведения указывают на якобы преднамеренный характер "вторжения России".

Также отдельно говорится о работе комплекса Patriot, размещенного в Польше, который участвовал в обнаружении якобы "российских дронов".

Ранее варшавская администрация уже обвиняла нашу страну в нарушении своего воздушного пространства. Так, в конце 2022 года в приграничном районе Польши упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Тогда власти заявили о российском происхождении боеприпасов, однако позже власти признали, что, скорее всего, речь шла об украинском оружии.

К слову, ранее в Польше раскрыли неудобную правду о Владимире Зеленском.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
По теме

Евросоюз готовит новый удар по россиянам

Европейцев возмутил неожиданный наплыв граждан РФ минувшим летом

Почему переговоры по Украине провалились: неожиданное откровение Трампа

Лидер рассказал, что ситуацию осложняет ненависть между двумя лидерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей