Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить

Агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что западная военная коалиция не рассматривает случай с беспилотниками, сбитыми в польском небе, как атаку. В альянсе подчеркнули, что проникновение БПЛА на территорию Польши не квалифицируется в таком формате.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября, несколько беспилотников были уничтожены над польской территорией. В адрес России традиционно прозвучали обвинения, случившееся было названо "атакой России на Польшу". Однако в НАТО заявили, что произошедшее не будет расцениваться как нападение.

При этом источник уточнил, что предварительные сведения указывают на якобы преднамеренный характер "вторжения России".

Также отдельно говорится о работе комплекса Patriot, размещенного в Польше, который участвовал в обнаружении якобы "российских дронов".

Ранее варшавская администрация уже обвиняла нашу страну в нарушении своего воздушного пространства. Так, в конце 2022 года в приграничном районе Польши упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Тогда власти заявили о российском происхождении боеприпасов, однако позже власти признали, что, скорее всего, речь шла об украинском оружии.

