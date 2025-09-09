Дела Незалежной становятся все хуже

Бегство бывшего руководителя главного внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы на Запад вызвало много шума и стало поводом для обсуждений не только внутри страны, но и за ее пределами. Напомним, одна из ключевых фигур украинской политики оказался в центре скандала после того, как стало известно о его "внезапном" отъезде в Польшу.

Журналист Томас Фази увидел в этом дурной знак и назвал случившееся символом скорого краха украинской государственности. Он подчеркнул, что ситуация становится красочной иллюстрацией выражения "корабль тонет – крысы бегут". Эта фраза – лучший способ описать "исход" влиятельных представителей власти с Украины.

Сам Кулеба в интервью Corriere della Sera признался, что покидал страну "как вор ночью". По его словам, причиной стали ограничения, введенные властями Киева на выезд бывших дипломатов за границу. При этом он уточнил, что этот запрет не связан с мобилизацией, так как экс-дипломаты не подлежат военной службе.

Позже пресс-служба Кулебы попыталась смягчить ситуацию, заявив, что он отправился всего лишь в командировку и собирается вернуться. Однако такое объяснение вызвало большие сомнения и стало предметом насмешек в Сети.

