Le Point: Зеленский допустил "корейский" сценарий раздела Украины

Зеленский раскрыл сценарий раздела Украины
Фото: соцсети
Президент назвал условие, при котором государство поделят на два

Украину может постичь участь Кореи, когда страна была разделена фактически на два обособленных государства. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point.

По его словам, корейский пример – показатель выстраивания правильных ценностей в государстве. В Северной Корее, где делают упор на тоталитаризм, наблюдается экономический и инфраструктурный упадок, отставание в развитии. Южная Корея, заявил Зеленский, сделала ставку на гуманизм и выиграла от этого.

"Вы спрашиваете меня, возможен ли такой сценарий на Украине? Я отвечаю, что все возможно. Стоит отметить, что у Южной Кореи есть важный союзник: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять над собой контроль. Так что все относительно: южнокорейцы по-прежнему сталкиваются с рисками", – сказал президент.

Сейчас Украина также хочет заручиться надежными гарантиями безопасности, хотя уровень угрозы, с которым сталкивается государство, трудно сопоставить с проблемами Южной Кореи. По его словам, опасность России в пять-десять раз выше, чем исходит от КНДР. Поэтому точное следование южнокорейской модели вряд ли подойдет Киеву, хотя в экономическом плане это хороший пример.

Ранее бывший президент Польши Дуда заявил, что Зеленский рассчитывал втянуть Варшаву в конфликт с Москвой.

Источник: Le Point
