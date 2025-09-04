Le Point: Зеленский допустил "корейский" сценарий раздела Украины

Президент назвал условие, при котором государство поделят на два

Украину может постичь участь Кореи, когда страна была разделена фактически на два обособленных государства. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point.

По его словам, корейский пример – показатель выстраивания правильных ценностей в государстве. В Северной Корее, где делают упор на тоталитаризм, наблюдается экономический и инфраструктурный упадок, отставание в развитии. Южная Корея, заявил Зеленский, сделала ставку на гуманизм и выиграла от этого.

"Вы спрашиваете меня, возможен ли такой сценарий на Украине? Я отвечаю, что все возможно. Стоит отметить, что у Южной Кореи есть важный союзник: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять над собой контроль. Так что все относительно: южнокорейцы по-прежнему сталкиваются с рисками", – сказал президент.

Сейчас Украина также хочет заручиться надежными гарантиями безопасности, хотя уровень угрозы, с которым сталкивается государство, трудно сопоставить с проблемами Южной Кореи. По его словам, опасность России в пять-десять раз выше, чем исходит от КНДР. Поэтому точное следование южнокорейской модели вряд ли подойдет Киеву, хотя в экономическом плане это хороший пример.

Ранее бывший президент Польши Дуда заявил, что Зеленский рассчитывал втянуть Варшаву в конфликт с Москвой.