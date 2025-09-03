Курс рубля
Российский лидер Владимир Путин подвел итоги визита в Китайскую Народную Республику, назвав его крайне успешным. На пресс-конференции он сделал несколько ключевых заявлений – как по вопросам сотрудничества с пекинской администрацией, так и о ходе специальной военной операции.
Главным результатом поездки стало окончательное согласование проекта "Сила Сибири-2". Известно, что энергетическая магистраль пройдет через монгольские земли, все технические вопросы решены. В перспективе в Китай будет поставляться свыше 100 млрд кубометров газа ежегодно, причем по рыночным ценам.
Президент подчеркнул, что речь идет не о благотворительности, а о серьезном экономическом проекте. Запуск нового маршрута, очевидно, станет мощным ответом на санкционное давление Запада, который пытался лишить Россию энергетических доходов. Теперь Москва окончательно разворачивается к азиатскому рынку, и зависимость от ЕС исчезает.
Важным итогом стала и политическая часть визита. Китайский лидер Си Цзиньпин вновь обозначил идею многополярного мира, которая активно поддержана Россией. Теперь стало понятно, что формирование нового мирового порядка уже необратимо, а западная коалиция вынуждена учитывать новые центры силы.
Отвечая на вопросы о спецоперации, Путин впервые рассказал подробности переговоров 2022 года. Напомним, Киев был готов к мирному соглашению после встреч в Минске и Стамбуле, но вмешательство тогда еще руководителя британского правительства Бориса Джонсона сорвало договоренности. После его визита боевые действия возобновились с новой силой.
Президент передал слова украинской стороны: "Теперь будем воевать, пока либо мы вам голову не отвернем, либо вы нам".
Как известно, именно в таком духе сегодня продолжается конфликт.
Тем не менее, российский главнокомандующий заявил, что возможности для договоренностей все еще есть. Цели России остаются прежними – защита прав русских людей и обеспечение безопасности страны.
