Саркози раскритиковал слова Макрона о якобы российской угрозе
Бывший глава Пятой республики Николя Саркози в интервью французской газете сделал резонансное заявление о нашей стране. Он строго подчеркнул, что называть Россию главным врагом и угрозой – это очень серьезный просчет Эммануэля Макрона, который может дорого обойтись ЕС. Он отметил, что на мировой арене именно Европа оказалась в положении изоляции, а не Москва, и это ставит под удар весь западный блок.
По словам государственного деятеля, западная политика оборачивается поражением, и Франция вместе с союзниками втянута в политический конфликт, который они уже не в силах выиграть. Он подчеркнул, что киевский режим не способен одержать верх в противостоянии с нашей страной и в будущем рискует столкнуться с еще большими потерями.
"Киев уже не сможет победить", – отрезал политик.
Ранее нынешний руководитель Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о создании "коалиции желающих", которая совместно с НАТО займется поиском гарантий безопасности для Украины. Французский лидер также возложил на Россию ответственность за отсутствие прогресса в прекращении военных действий.
К слову, ранее российский главнокомандующий Владимир Путин неожиданно выдал важную тайну спецоперации по демилитаризации киевского режима.
